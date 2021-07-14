«У всех один сценарий»: Светлана Малькова обсудит бывших мужей с Аланой Мамаевой

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков впервые встретились в прошлом году на даче у звезды. С тех пор не расставались. В мае влюбленные сыграли роскошную свадьбу в Крыму, вступили в церковный брак, а на днях улетели на Кубу.

Бывшая жена предпринимателя — Светлана Малькова с тремя младшими детьми осталась жить в Словении. Она обвиняет мужчину в том, что он не платит алименты. Недавно, будучи на съемках программы для НТВ, Светлана познакомилась с Аланой Мамаевой — бывшей женой популярного футболиста Павла Мамаева. Женщины решили обсудить мужчин после развода публично в Instagram.

«Я очень хорошо запомнила, как Алана с уверенностью рассказывала, что они с бывшем мужем не будут подавать на алименты, что у них в этом плане все договорено. В то же время, Алана, слушая мою историю, думала, вот же как бывает, хорошо, что у меня не так… Ну и в итоге, у всех один сценарий. Жаль…» — написала Малькова.

Напомним, старший сын Романа и Светланы, 16-летний Андрей, переехал жить в Москву к отцу и мачехе.

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