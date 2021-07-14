«Такие очаровашки»: Макеева в изумрудном бикини бандо позировала с мужем на пляже

Актриса Анастасия Макеева познакомилась со своим четвертым мужем — Романом Мальковым в прошлом году на собственной даче. В марте бизнесмен сделал ей предложение, а в мае они вступили в законный брак. Теперь молодожены отправились в медовый месяц на Кубу. В своем Instagram звезда театра поделилась кадрами, на которых позировала вместе с мужем. Анастасия выбрала изумрудное бикини бандо.

«Вы такие очаровашки! Просто прелесть! Хорошего вам отдыха! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в Словении у Романа Малькова была жена и четверо детей. После знакомства с Анастасией, мужчина принял решение о разводе с бывшей женой, которая осталась жить в Любляне.

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