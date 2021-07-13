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«Все не вечно»: Анастасия Голд высказалась о возможности прихода на новый «Дом-2»

Экс-участница легендарного реалити-шоу объяснила свою позицию.

«Все не вечно»: Анастасия Голд высказалась о возможности прихода на новый «Дом-2»
Анастасия Голд. Фото: instagram.com/nastena_gold_official_/

Бывших участников реалити-шоу «Дом-2» поклонники часто спрашивают о том, увидят ли они их вновь на экранах. А не так давно появившаяся информация о том, что на проекте ждут прихода звездных экс-участников телестройки, спровоцировала новую волну вопросов к героям минувших лет.

В числе тех, кого на новом «Доме-2», который выходит в эфир на телеканале «Ю», хотят видеть телезрители, и Анастасия Голд. Ей вопросы о том, не хотят ли они с мужем Ильей Яббаровым появиться на «Поляне», задают регулярно.

Девушка дала понять, что возвращения к прежней жизни под камерами не планируется.

«Я очень любила проект, но все не вечно Я давно попрощалась с проектом, и больше даже мысли не возникло туда вернуться», — объяснила Анастасия Голд в сторис Instagram.

Напомним, у Насти и Ильи, действительно, другие планы. Сейчас пара завершает ремонт в своей новой двухкомнатной квартире в Москве и готовится к переезду со съемного жилища в собственное.

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