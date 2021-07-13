«Лететь в Сочи с Тео»: Татьяна Волосожар запечатлелась с сыном и дочкой во дворе своего особняка

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар в конце мая во второй раз стала мамой. Судя по всему, звезда уже готовится в активной жизни и выходу на лед. В микроблоге фигуристка рассказала, что планирует перелет в Сочи, где сейчас гастролирует ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Татьяна Волосожар поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу предстоящего перелета с сыном Тео, которому всего полтора месяца.

«Завтра нам лететь в Сочи. С Тео. Для него это будет первый полет. И я так волнуюсь, будто для меня он тоже первый. Хотя уж я-то налеталась, и с ребенком в том числе. Ликуша ведь рано начала с нами путешествовать. Но самолет и ребенок в первый раз — это всегда лотерея. Как он будет реагировать, никто не угадает», — написала молодая мама.

Пост она сопроводила трогательным фото, на котором предстала с Ликой и Тео. Татьяна Волосожар пока не показывает лица сына. Но видно, что мальчик – блондин, как и его мама.

«Мои лапоньки, все будет хорошо!», «Я брала маленькую подушечку, закрывала ему одно ушко, другое ушко к себе прижимала, соску и спал мой сыночек», «Место с люлькой — спасение во время полета», — поделились своими лайфхаками подписчики Татьяны Волосожар.

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