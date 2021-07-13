«Начался сепсис, делают переливание крови»: близкие сообщили тревожные новости о состоянии Петра Мамонова

Состояние 70-летнего артиста Петра Мамонова по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. У звезды пневмония, спровоцированная коронавирусом, и обширное поражение легких. Близкие артиста сообщают тревожные новости из клиники. Они просят молитв у поклонников, говоря, что только они могут ему помочь.

«У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. На данный момент состояние крайне тяжелое. Начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил. Молимся, друзья», — такое сообщение появилось на личной странице Петра Мамонова в Instagram.

«Дорогой наш, молимся за тебя, Петр Николаевич!», «Господи, спаси, сохрани и помилуй тяжело болящего р. б. Петра», «Господь, пролей милость», «Дай, бог, здоровья Петру Николаевичу», — отозвались поклонники Петра Мамонова.

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Напомним, артист попал в больницу 27 июня, он был госпитализирован из своего загородного дома в тяжелом состоянии. Врачи практически сразу погрузили Петра Мамонова в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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