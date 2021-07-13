Струящаяся ткань: Ляйсан Утяшева в серо-голубом платье из полупрозрачной органзы покрасовалась перед камерой

Гимнастка и телеведущая приехала на съемки в Афины.

У Ляйсан Утяшевой получается, кажется, все, за что она ни возьмется. Закончив спортивную карьеру, прославленная гимнастка нашла себе новое дело по душе. Ляйсан делает сразу несколько проектов для YouTube, которые пользуются популярностью.

Только накануне неуловимая Утяшева была с мужем Павлом Волей в Санкт-Петербурге, откуда делилась невероятно атмосферными снимками, как уже успела перенестись в столицу жаркой Греции.

В Афинах Ляйсан Утяшева записала видео, которым поделилась в сторис Instagram.

«Ребята, привет, — говорит звезда в кадре. — Я уже в Афинах. Жара — сорок градусов. Вот только сейчас выбираемся, чтобы снимать проект «За бугром».

Для съемок Ляйсан Утяшева облачилась в умопомрачительной красоты платье серо-голубого оттенка с глубоким декольте. Наряд открыл и стройные ножки своей обладательницы, поскольку выполнен из тонкой полупрозрачной органзы. Шею звезды украсил чокер.

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