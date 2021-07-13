«Ура! Домой!»: Селена Майер впервые показала отца своего новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер поздно вечером в пятницу родила сына. Девушка подробно рассказывала о том, что с ней происходило во время родов. Несмотря на сложности, Селена не расставалась с телефоном и была на связи с подписчиками Instagram.

Уже в этот вторник молодую мамочку вместе с новорожденным сыном врачи отпустили домой. На выписку из роддома пришли близкие Селены Майер и ее друзья. Разумеется, среди встречавших красавицу Селену с сыном был и папа новорожденного малыша.

В доказательство этого прекрасного обстоятельства молодая мама разместила фото, на котором запечатлена с доктором клиники, сыном на руках и своим возлюбленным.

«Вот и все! Теперь мой пупсик у меня на ручках! Ура! Домой!» — поделилась счастливая Селена под фото.

Лицо папы своего ребенка Селена Майер предпочла не светить. Она как-то говорила, что мужчина не хочет появляться в соцсетях.

Но очевидно, что молодой человек хорош собой: он высокого роста, строен, подтянут, брутальности ему придает борода.

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