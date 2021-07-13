«Юная прелестница»: дочь Зудиной и Табакова предстала в красном платье с воланами и рукавами-колоколами

Звезда театра и кино Марина Зудина в браке со знаменитым режиссером и актером Олегом Табаковым родила двоих детей. Старшему сыну звездной пары Павлу Табакову в августе исполнится 26 лет. Он уже сам отец, его дочери Мие скоро будет годик, с мамой малышки Павел расстался, но с наследницей общается.

Младшей дочери Зудиной и Табакова, Марии, весной исполнилось пятнадцать лет, она как раз находится в том возрасте, когда хорошенькие девочки превращаются в красивых девушек.

В эти дни, судя по всему, Мария Табакова находится в Санкт-Петербурге. На своей страничке в Instagram Марина Зудина поделилась очаровательным фото дочери, на котором та предстала рядом с Исаакиевским собором.

«Лето красное», — подписала кадр актриса.

Для прогулки по городу на Неве Маша Табакова облачилась в алое платье с воланами, длиною выше колена. Магнетизма наряду и его обладательнице придают рукава-колокола и акцент на талии. Голову Мария слегка повернула на бок, что сделало ее неотразимой.

«Очень красивая девушка становится, дай бог ей всего только хорошего. Папа ею будет гордиться, потому что ей нужно гордиться таким папой», «Длинноножка какая прекрасная!», «Милашка, платье красивущее», «Красотка! Маме под стать», «Юная прелестница», — сделали Маше комплименты подписчики Марины Зудиной.

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