«Кажется, кто-то пошел за четвертым»: располневшую Анну Седокову в алом мини-платье заподозрили в беременности

Экс-солистка «золотого» состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда открыто говорит о своей любви с мужем и довольно часто публикует пикантные фото, на которых они запечатлены вдвоем.

Глядя на такие страстные отношения, аудитория Анны Седоковой живет в предвкушении скорого объявления певицей новости о пополнении в семье. Ну а пока подписчики пристально разглядывают снимки и видео в Instagram певицы, надеясь рассмотреть те самые изменения.

Заподозрили Анну Седокову в беременности и после горячего видео, на котором та предстала в дерзком мини-платье-комбинации. Алый наряд подчеркивает женственные формы своей обладательницы: округлые ягодицы, животик, грудь. Анна выглядит очень аппетитно.

«Не буди во мне Lamborghini», — предупреждает Седокова под видео.

Кадрами она тут же спровоцировала вопросы к себе о беременности, которые, конечно же, оставила без внимания.

«Кажется, кто-то пошел за четвертым!», «100 процентов беременна», «Красивое платье, тоже люблю такие, хоть и 49 лет, могу позволить себе», «Наконец-то, шикарная фигура, а то вокруг кожа да кости», — высказались в Сети.

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