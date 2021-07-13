«Какая я красавица»: Навка в кружевном костюме с юбкой макси появилась на съемке с Загитовой

Фигуристка приняла участие в съемках передачи для сочинского ТВ. Компанию ей составили еще две олимпийские чемпионки.

Татьяна Навка уже давно ушла из большого спорта, но продолжает выступать на льду. Она создает красочные ледовые представления, чтобы радовать публику. В прошлом году фигуристка переживала, так как выступления были отменены из-за пандемии. Но теперь она наверстывает упущенное. Недавно спортсменка обновила свою сказку «Руслан и Людмила». В ней играют сразу три олимпийские чемпионки.

Свой проект Навка привезла в Сочи. Именно там проходят гастроли ее команды. На днях девушка приезжала в Москву, чтобы посетить несколько светских раутов с мужем Дмитрием Песковым. Но 13 июля она вновь оказалась на побережье Черного моря. Спортсменка отправилась в студию местного канала «Вести». Для такого случая Татьяна выбрала монохромный образ.

Кружевной костюм с рубашкой на ремешке и юбкой макси вытянул силуэт знаменитости. Гримеры также сделали ей укладку в голливудском стиле. Компанию фигуристке составили Алина Загитова и Аделина Сотникова, которые и участвует в ее шоу.

«Посмотрите, какая я красавица. А прическа! И это все волосы мои, настоящие! Две олимпийские чемпионки убежали, я тут одна отрабатываю», — позже похвасталась Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядела фигуристка. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Ее летний образ вызвал у публики восторг. «Татьяна, какая хорошенькая», «Три красотки», «Уже ждем шоу», «Какой наряд прелестный», «Такая высокая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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