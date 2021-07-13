«Какая я красавица»: Навка в кружевном костюме с юбкой макси появилась на съемке с Загитовой

Татьяна Навка уже давно ушла из большого спорта, но продолжает выступать на льду. Она создает красочные ледовые представления, чтобы радовать публику. В прошлом году фигуристка переживала, так как выступления были отменены из-за пандемии. Но теперь она наверстывает упущенное. Недавно спортсменка обновила свою сказку «Руслан и Людмила». В ней играют сразу три олимпийские чемпионки.
Свой проект Навка привезла в Сочи. Именно там проходят гастроли ее команды. На днях девушка приезжала в Москву, чтобы посетить несколько светских раутов с мужем Дмитрием Песковым. Но 13 июля она вновь оказалась на побережье Черного моря. Спортсменка отправилась в студию местного канала «Вести». Для такого случая Татьяна выбрала монохромный образ.
Кружевной костюм с рубашкой на ремешке и юбкой макси вытянул силуэт знаменитости. Гримеры также сделали ей укладку в голливудском стиле. Компанию фигуристке составили Алина Загитова и Аделина Сотникова, которые и участвует в ее шоу.
«Посмотрите, какая я красавица. А прическа! И это все волосы мои, настоящие! Две олимпийские чемпионки убежали, я тут одна отрабатываю», — позже похвасталась Навка.
Поклонники восхитились тем, как выглядела фигуристка. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Ее летний образ вызвал у публики восторг. «Татьяна, какая хорошенькая», «Три красотки», «Уже ждем шоу», «Какой наряд прелестный», «Такая высокая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.