«Решила немножко охладиться»: Дарья Пынзарь засветила прелести в бикини с бисером

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь основательно подготовилась к этому лету. Мотивацией для блондинки стало предложение о ведение проекта «Дом-2» на телеканале «Ю».

Ради того, чтобы предстать в кадре худышкой, Дарья Пынзарь села на диету и сбросила несколько килограммов. Теперь красотка эффектно смотрится не только на экране, но и в жизни.

Этим летом Дарья Пынзарь часто демонстрирует себя, облачившись в бикини и совершенно не опасаясь набега хейтеров. Придраться им теперь не к чему!

На этот раз блондинка показала, как она чиллит в жару во дворе подмосковного дома. Дарья решила немного позагорать и поплескаться в бассейне, надев для этого темно-коричневое бикини, расшитое бисером.

Пынзарь показала крупным планом роскошную грудь, которая, не смотря на худобу, у Дарьи приличного размера. Про такую говорят: «Можно тарелку ставить».

«Решила немножко охладиться. Но я не могу окунуться. Мне холодно», — говорит Дарья Пынзарь.

Между тем в бассейне часами купаются сыновья блондинки — Тема и Давид.

«Как вам не холодно, лягушата?» — удивляется звездная мама.

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