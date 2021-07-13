«Жалко с молодостью прощаться»: певица Пелагея кокетливо расстегнула верхнюю пуговку черного наряда

Известная вокалистка предстала на фото в канун дня своего рождения.

Популярная исполнительница народных песен и наставник нескольких сезонов шоу «Голос» Первого канала певица Пелагея — человек потрясающей энергетики и таланта.

Она многое успела сделать в творчестве к своим 35 годам. Свой день рождения Пелагея отмечает четырнадцатого июля. В канун праздника в Instagram певицы появилось ее фото в роскошном черном наряде. Звезда предстала не в полный рост, поэтому невозможно определить — в блузу или платье она облачена.

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Зато Пелагея кокетливо расстегнула верхнюю пуговичку наряда, тем самым еще больше обнажив свои красивые плечи.

«Сегодня у нашей Поли последний денек «возраста молодости» (по официальным категориям в РФ). А вы когда в «зрелость» вступаете? Жалко с молодостью прощаться?» — гласит надпись под фото звезды.

Поклонники Пелагеи ответили, что категорически не согласны с таким подходом к возрасту, и заявили, что у их кумира еще все впереди.

«А вот в системе «Дизайн человека» детство длится до 21 года у всех. Далее с 21–30 — подростковый период. С 30–42 — взросление только начинается», «Так до 42 же молодость продлили», «Для нас она девочка, самая-самая», «Красавица. Все еще впереди», — высказались в Сети.

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