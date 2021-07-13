«С заводской тонировкой»: Селена Майер из «Дома-2» показала новорожденного сына-брюнета

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер родила сына поздно вечером в минувшую пятницу, девятого июля. Селена фактически вела свои роды в прямом эфире. Она постоянно была на связи с подписчиками и подробно рассказывала в сторис Instagram о каждом этапе интимного процесса.

А утром сообщила, что стала мамой ближе к полуночи, родив настоящего богатыря. Сын Селены Майер появился на свет с весом в 4200 граммов и ростом 55 сантиметров.

Экс-участница уже успела поделиться видео сына, сделанным в палате клинике. Селена разместила в сторис Instagram нежные кадры, правда, прикрыв личико новорожденного наследника смайликом в виде сердца.

«С заводской тонировкой от рождения», — подписала видео Селена Майер, вероятно, намекая на смуглость мальчика.

В этот вторник, тринадцатого июля, врачи уже отпустили молодую маму с малышом домой. Снимком с выписки Селена Майер пока не поделилась. Это за нее сделала подруга Клава Безверхова, тоже бывшая участница «Дома-2».

Кстати, Клава тоже беременна, и через некоторое время встречать ее и малыша в роддом придет уже Селена.

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