«Где были счастливы мы»: Наташа Королева ностальгирует по временам, когда она и Игорь Николаев любили друг друга

Певица Наташа Королева, очевидно, испытывает чувство ностальгии по тем временам, когда в нее был влюблен известный музыкант Игорь Николаев. Именно тогда вокалистка исполняла свои самые прекрасные песни, например, такие, как «Желтые тюльпаны».

С букетом красивых весенних цветов Наташа Королева предстала на видео, которое разместила на своей страничке в Instagram. Она показала образ начала 90-х годов, запечатлевшись в лаковой косухе с клепками и исполняя песню о желтых тюльпанах.

«Эти желтые нежные цветы — наш символ юности в сердце моем, где были счастливы мы», — поет Наташа Королева.

Как объяснила певица, она снимается в кино, где исполняет роль себя самой, 16-летней девушки. Наташу Королеву омолодили с помощью мейкапа, чтобы 48-летняя звезда превратилась в себя образца тридцатилетней давности, когда начинались ее отношения с маэстро Игорем Николаевым.

«Снимаем кино! Роль сложная, очень! Играю Наташу Королеву из прошлого. Ну, в общем, в свои 48 надо перевоплотиться в 16», — поделилась певица.

Стоит напомнить, что не так давно о невиданном успехе своего дуэта с Королевой вспомнил и Игорь Николаев.

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