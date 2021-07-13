«Одна русская девушка»: звезда хоккея Кирилл Капризов впервые высказался о романе со Стефанией Маликовой

Живущий в США спортсмен дал понять, что завязал отношения со своей соотечественницей.

На днях поклонники рассекретили роман наследницы одного из самых известных семейств России, 21-летней Стефании Маликовой, и звезды хоккея, олимпийского чемпиона, 24-летнего Кирилла Капризова.

Пара пока не опубликовала совместных фото, но для всех стало очевидным, что Кирилл и Стеша вместе отдыхают на Алтае. В Instagram оба размещают фото, сделанные в одних и тех же локациях. И к тому же активно ставят лайки друг другу в соцсетях.

От комментариев по поводу своего романа пара пока воздерживается. Между тем обнаружено еще одно доказательство того, что Стефания Маликова может быть возлюбленной Кирилла Капризова.

Хоккеист, который уже год живет и работает в США и является нападающим клуба «Миннесота Уайлд», некоторое время назад в подкасте «Черкас Атлант» на YouTube дал понять, что его сердце занято. И думы его не связаны с американскими красавицами. Молодой человек признался, что влюблен в соотечественницу.

«Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка», — приводит слова Кирилла Капризова «Комсомольская правда».

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