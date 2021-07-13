«Прилетела в Москву одна»: беременная Рапунцель объяснила, почему оставила сына во Владивостоке

Как отметила бывшая звезда шоу «Дом-2», через неделю она снова отправится на самый восток страны за ребенком.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель, которая сейчас находится в интересном положении, в сторис Instagram ответила на вопрос, почему оставила своего маленького сына Богдана во Владивостоке со своей мамой.

«Прилетела в Москву я пока что одна. Мама с сыном остались во Владике, но через неделю я полечу туда обратно. Буду забирать своих родных. Не знаю я, в принципе стоит ли улетать оттуда. В Москве аномальная жара — 34 градуса. Здесь невозможно находиться. Заболевает более тысячи людей коронавирусом каждые сутки. А мама у меня, извините, не молодая. Сын тоже частенько болеет». Алена Рапунцель

Как отметила Алена Рапунцель, в ближайшее время она встанет на учет в больнице. Ее будущему малышу, который пока находится в животике, уже месяц. «Поэтому как бы сейчас не было трудно, надо размышлять так, как будет лучше всем, а не как нужно обществу», — заметила Алена Рапунцель.

Напомним, что ребенка Алена Рапунцель ждет от Ильи Семина.

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