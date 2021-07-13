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Полная противоположность Асмус: Ковальчук объяснила, почему не будет сниматься обнаженной

Новая девушка юмориста Гарика Харламова, заявила, что подобные предложения всегда отвергает.

Полная противоположность Асмус: Ковальчук объяснила, почему не будет сниматься обнаженной
Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

Новая девушка юмориста Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, заявила, что всегда будет отказываться от предложений сняться в откровенных сценах в кино.

Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Интимные сцены могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу. Мое тело — мое дело. А не всей страны».

Катерина Ковальчук

Как отметила Катерина Ковальчук, она и в будущем не собирается афишировать свою личную жизнь. Девушка считает, что счастье любит тишину. Она заметила, что люди всегда будут что-то о ней говорить, но она будет пропускать эту информацию мимо ушей, сообщает портал peopletalk.ru.

Напомним, что бывшая жена Гарика Харламова, с которой он развелся в прошлом году, актриса Кристина Асмус, наоборот, большая любительница откровенных сцен. Чего стоит только фильм «Текст» с ее участием, который широко обсуждался в СМИ.

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Гарик ХарламовГарик Харламов последние новостиКатерина КовальчукКристина АсмусФильм "Текст"