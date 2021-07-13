«Вы всегда в моем сердце»: Волкова раскрыла детали последнего разговора с Клюевым

Известный актер ушел из жизни в сентябре 2020 года.

Актриса Екатерина Волкова в Instagram почтила память звезды сериала «Воронины», своего коллеги Бориса Клюева, которому 13 июля исполнилось бы 77 лет.

Она вспомнила, что год назад звонила ему и поздравляла с днем рождения. Пожелала замечательному актеру здоровья, параллельно заметив, что все остальное у него уже есть. Тогда Борис Клюев сказал, что скоро увидится с Екатериной Волковой. Однако жизнь распорядилась по-другому. Через полтора месяца актер ушел из жизни, несмотря на все усилия медиков его спасти.

«С днем рождения, мой дорогой, мой любимый учитель, партнер по сцене, кино, жизни. Спасибо, что были рядом! Вы всегда в моем сердце, да и не только в моем, в сердцах всей России. С днем рождения, Николай Петрович. Вы лучший свекор, ваша Верочка». Екатерина Волкова

Напомним, что Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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