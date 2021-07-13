Цены, надо признать, кусаются: Джиган озвучил стоимость своих поздравлений в Instagram

Рэпер Джиган в сторис Instagram озвучил стоимость поздравлений от своего лица в социальных сетях. Цены, надо признать, кусаются.

«Поздравления с днем рождения. От меня для вас и ваших друзей с пожеланиями быть на чилле и на расслабоне. Аудио — 500 тысяч рублей. Видео — миллион рублей». Джиган

Также Джиган нелестно высказался в адрес журналистов. «Паблики. Петушары. Вы что сделали с Егором Кридом?» — задал он вопрос и перевел камеру телефона на музыканта, который в этот момент рядом пил пиво. Певец заметил: «Они сказали, что я всеми забытый краш». После этих слов Крид, надо отметить, едва не заплакал.

Джиган поспешил успокоить друга. «Бро, забей. Будь на чилле. Петушки», — заметил он, снова оскорбив прессу.

Напомним, что чуть больше года назад Джиган проходил лечение в американском рехабе, уйдя в запой. Жена модель Оксана Самойлова хотела с ним развестись, но все-таки сумела простить. Последний год рэпер вел себя тише воды, ниже травы. Правда, в последнее время он опять стал увлекаться спиртным и откровенно распоясался.

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