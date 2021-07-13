«Готовиться надо, но не гроб примерять»: в последнем интервью Меньшов порассуждал о смерти

13 июля актриса Юлия Меньшова опубликовала в YouTube свой фильм-интервью, посвященный ее отцу, знаменитому режиссеру Владимиру Меньшову. 51-летняя женщина рассказала, что снимала этот проект в конце апреля и, естественно, даже не подозревала о том, что делает последнюю картину с участием ее отца. Артистка собиралась выпустить этот записанный разговор под названием «Папа» в сентябре 2021 года, но в связи с кончиной главного героя сделала это на девять дней после его смерти.

«У военных есть такая традиция: после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале — военный оркестр обязательно играет бравурный и радостный марш. Папа очень любил этот момент. Он говорил: это величайший символ мужества и утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, — пишет Меньшова в Instagram. — Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот «маршем» в его честь. А печаль будет становиться все светлее».

В интервью актриса спросила своего отца о многих фундаментальных вещах: что такое свобода, талант, справедливость. Символично, что она задала ему вопрос и о смерти. Режиссер спокойно отметил, что людям его поколения — 80-летним — уже пора уходить из жизни, так как это естественный процесс.

«Чтобы где-нибудь на улице не скосило, а так что бы в постели умереть спокойно. И закончить дела… — делился Меньшов своими мыслями о смерти. — Поскольку мне 82-й год, могу тебе сказать, что я готовлюсь. Я думаю, что надо вот это успеть сделать, довести курс. Есть хлопоты, которые должны быть завершены, чтобы не бросать на середине. Я думаю о маме (очевидно, речь идет Вере Алентовой, жене режиссера. — Прим. авт.), которая может остаться одна, у которой будет не очень веселая жизнь после этого. Но, слава богу, у нас есть ты, внуки… Готовиться надо, но не гроб примерять, не мерки снимать, а готовиться, что ты вот-вот подведешь итог этой жизни».

Юлия спросила отца, страшно ли готовиться к смерти. Тот ответил, что в 80 лет — уже нет. Он отметил, что это хорошо, когда люди доживают до такого возраста.

Напомним, Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса.

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