«Она, конечно, выбирает лучших отцов»: Влад Кадони посмеялся над беременностью Алены Рапунцель

Как отметил телеведущий, мало родить ребенка – надо еще его воспитать.

Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони в сторис Instagram прокомментировал беременность бывшей звезды телестройки Алены Рапунцель, которая заверяла, что ждет девочку от Ильи Семина.

«Слышал новость про Рапунцель–младшую? Как относишься к ее беременности?» — спросил один из подписчиков.

«Я к ней никак не отношусь, слава Богу. Но я спокоен. На самом деле, мне кажется, что Алена поняла: мало родить. Надо дальше еще растить и воспитывать. А вообще она, конечно, выбирает лучших отцов». Влад Кадони

Также Влад Кадони рассказал забавный анекдот. «Беременная жена говорит мужу: «Если ребенок будет похож на тебя, то это станет для него большим несчастьем». Муж: «А если ребенок не будет похож на меня, то это станет большим несчастьем для тебя».

Напомним, что Алена Рапунцель уже приехала из Владивостока, где находилась вместе с Ильей Семиным, в Москву. В ближайшее время она встанет на учет в клинике.

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