«Мокрый лифчик прилип»: Гагарина в трусиках сексуально оросила тело капельками воды

Полина Гагарина всегда с юмором и самоиронией отвечает на критику поклонников. Выпускница «Фабрики звезд» может посмеяться и над своими «недостатками» вроде излишней худобы. Эти разговоры о «ножках-палочках», «ребристых прелестях», «выпирающих ключицах», и «анорексичном тельце» знаменитость совсем не задевают. По словам певицы, она занимается спортом не для того, чтобы быть худой. Такие нагрузки нужны ей для здоровой осанки. Ведь на сцене поп-диве приходится и прыгать, и бегать, и танцевать. Тут с «рыхлым» телом ловить, как говорится, нечего.

На греческом пляже певица покрасовалась в горчичном лифе, который так и льнул к ее крепкой маленькой груди. При этом поклонники заметили, что трусики Полины куда-то сползли. Сама поп-дива изящно поплескалась на берегу, сексапильно оросив стройное тело капельками воды. Артистка ныряла так, что напускала пузырьков с воздухом, перебаламутив весь пляж.

«Выбираем! На каком фото я худее, ребристей и «О, Боже! Она чем-то болеет!». А я пока съем сувлаки и почитаю ваши комментарии», — отшучивается певица. «Ребра-ребрами, но фигурка — топчик», «Все идеально! Так что не напрашивайтесь на комплименты», «Поля, да забудьте вы про завистников с жирком и на диване», «После рекламы чипсиков, что это там у вас? Брюшко», «Вся мокренькая! Наша русалочка», «Лифчик совсем намок, так и льнет к телу», «Шалунишка», «Ого, пузырьков своими плесканиями напускала», «Мокрый лифчик прилип», — пишут фолловеры.

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