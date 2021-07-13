Летящей походкой: 49-летняя Нетребко в струящихся оливковых брюках палаццо скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко вместе с мужем азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым приехала на импровизированную экскурсию в Помпеи. Это место, как и оказавшийся в руинах город, произвело на оперную диву неизгладимое впечатление. На личной страничке в Instagram певица делится подробностями своего путешествия, рассказывая об архитектуре и сохранившихся островках былой цивилизации. При этом особое внимание возлюбленная Юсифа Эйвазова уделяет своему аутфиту. Для жаркой и солнечной погоды Анна выбрала ультрамодный брючный костюм по совету Эвелины Хромченко.

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что таким ансамблем можно легко скорректировать фигуру, придав ей стройности за счет монохромности и правильной подачи. Нетребко отдала предпочтение легкой воздушной тунике и струящимся оливковым брюкам палаццо, совершенно не прогадав с аутфитом. В качестве аксессуара на шею оперная дива повязала лимонный шарфик, который идеально вписался в цветовую палитру брючного костюма.

«Великолепно!», «Словно постройнела, так хорошо», «Хочу себе такой же костюмчик, только из летящего шифона», «Какая грация», «Летящей походкой! Богиня», «Сразу видно — дива», «Царь-Лебедь», «Как хороша, само очарование! Наши комплименты», — пишут фолловеры.

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