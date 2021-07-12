«Вещатель не отвечает за номер»: Манижа озвучила сумму, в которую ей обошлась поездка на «Евровидение»

Как отметила певица, выступление на конкурсе - удовольствие не из дешевых.

Певица Манижа озвучила сумму, в которую ей обошлась поездка на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам, где она в мае нынешнего года представляла Россию.

«Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию. И это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер».

Манижа

Как отметила Манижа, немалая часть денежных средств ушла на запись резервного выступления. Была вероятность, что до Роттердама из-за пандемии ей добраться не удастся. В этом случае зрители увидели бы записанный заранее ролик. Именно, так, кстати, случилось с Австралией.

По словам Манижи, она очень благодарна Первому каналу за финансовую помощь в записи резервного выступления. Ей бесплатно выделили студию, микрофоны и так далее, сообщают РИА «Новости».

Напомним, что певица Манижа заняла на «Евровидении» девятое место. Многие посчитали неплохим этот результат. Многие эксперты изначально сходились во мнении, что исполнительнице не удастся войти даже в десятку лучших.

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