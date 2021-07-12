Уже не до шуток: сын Эдди Мерфи начал встречаться с дочерью Мартина Лоуренса

32-летний Эрик и 25-летняя Жасмин не скрывают нежных чувств друг к другу.

Того и гляди, два знаменитых темнокожих комика породнятся! На днях стало известно, что старший сын Эдди Мерфи встречается со старшей дочерью Мартина Лоуренса.

32-летний Эрик Мерфи и 25-летняя Жасмин Лоуренс раскрыли свои отношения в Instagram, опубликовав парочку нежных совместных фото. Девушка поздравила молодого человека с днем рождения, но явно не как друга.

«С днем ​​рождения, любовь моя! Мне так невероятно повезло знать тебя, любить тебя и иметь рядом со мной», — написала Жасмин. «Ты такая сладкая. Спасибо, детка! Люблю тебя!» — ответил Эрик в комментариях.

Добавим, что парень является сыном Мерфи и его бывшей девушки Полетт Макнили. Он писатель и актер дубляжа, в настоящее время разрабатывает собственный мультсериал. А девушка родилась в браке Лоуренса и его бывшей жены Патрисии Саутхолл. Она ненадолго появилась в последнем фильме отца «Плохие парни навсегда».

Кстати, в прессе встречались слухи о том, что Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс кузены. Правда это или нет, но очень уж хочется посмотреть, как оба папаши будут гулять на свадьбе детей. Из этого сразу получится комедия — не надо ни режиссера, ни сценария.

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