«Он нашел художницу моложе меня»: третий муж бросил Ларису Лужину ради другой

Актриса Лариса Лужина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со своими третьим мужем сценаристом Владимиром Гусаковым. Он младше ее на десять лет.

«Он очень много заботился о моем сына Паше. Действительно его любил. Больше им занимался, чем я. Он сценарист. Сидел дома и писал сценарии. К сожалению, из-за разъездов мы потеряли духовную связь с сыном. Так всю жизнь и общаемся на «вы». Лариса Лужина

Как отметила Лужина, Гусаков однажды ей изменил. «Ушел от меня красавец, в которого я была влюблена. Он был очень начитанный человек. Рассказывал мне интересные вещи. Но у нас началось одиночество вдвоем. Он в итоге нашел художницу. Она была моложе меня. Красивее. Мне было очень больно, что от меня ушли. Скажу, что настоящей любви я так и не испытала. Позже я в четвертый раз вышла замуж – за администратора Вячеслава Матвеева. Он мне помог сохранить равновесие в жизни. Но жить с ним было невыносимо. У него просто ужасный характер. В девяностые годы он стал игроманом. Не мог найти себя в этой жизни. Мы жили пять лет вместе. Но мы просто промучились все эти годы», — заявила актриса.

Напомним, что Лариса Лужина четыре раза была замужем. Однако ребенок у нее всего один. Сын Павел появился на свет от ее второго супруга кинооператора Валерия Шувалова.

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