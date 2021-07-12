«Мне стыдно и противно»: Лариса Лужина объяснила, почему ушла от второго мужа

По словам актрисы, она до сих пор не может себя простить за необдуманный поступок.

Актриса Лариса Лужина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором неудачном браке со звукорежиссером киностудии «Мосфильм» Валерием Шуваловым.

«В моей жизни в какой-то момент появился второй муж Валерий Шувалов. Он был очень внимательным ко мне. Он — отец моего сына. Я ему очень благодарна. Но я его предала. Семь лет мы с ним прожили. И я ушла к другому человеку. Опять же влюбилась. До сих пор чувствую вину перед Валерой и своим сыном за тот поступок. Я не пыталась сохранить наш брак. Я наломала дров. Стыдно и противно мне. Мне очень тяжело об этом говорить».

Лариса Лужина

Как отметила Лариса Лужина, она влюбилась в парня, который младше ее на десять лет — сценариста Владимира Гусакова . «У меня просто крышу снесло. Я все рассказала Валерию. Честно сказала, что влюбилась. Валера мне этого простить не смог и ушел. Сын Паша остался жить со мной. С Шуваловым мы общались до конца его жизни. Он умер от коронавируса в прошлом году», — заявила Лужина.

Напомним, что Лариса Лужина четыре раза была замужем. Однако ребенок у нее всего один. Сын Павел появился на свет как раз от ее второго супруга кинооператора Валерия Шувалова.

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