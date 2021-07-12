«Красотка!»: звезда «Молодежки» Михайловская впечатлила стройными бедрами в эффектном мини

Популярность актриса Анна Михайловская получила благодаря роли в сериале «Молодежка». Недавно хрупкая шатенка стала главной героиней картины «Капитанша», после успеха которой создатели решили снимать продолжение. Звезда активно ведет Instagram, в котором делится моментами своей жизни. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в эффектной мини-юбке, показав стройные ноги.

«Аня, красотка! Какая классная! Огонь! Красивая девушка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Михайловская отметила свое 33-летие. У нее есть сын от первого брака с актером Тимофеем Каратаевым. Недавно актриса объявила о новом романе. Избранником Михайловской стал бизнесмен Кирилл Шокотько.

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