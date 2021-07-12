«Нас разлучили расставания»: Лариса Лужина призналась, что изменяла своему первому мужу

По словам актрисы, они нечасто виделись с супругом из-за съемок и разъездов.

Актриса Лариса Лужина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже кинооператоре Алексее Чардынине, которому она изменяла.

«Леша был талантливым человеком. Работал главным оператором, но потом у него сломалась жизнь. Он в свое время дружил с Высоцким. Нас разлучили расставания из-за съемок. Он хотел ребенка от меня. У нас было несчастье. Я не смогла родить. Алеша очень хотел детей. А потом я уехала в Германию. Леша поехал в горы на какие-то съемки и там у него случился роман, отношения с другой женщиной».

Лариса Лужина

Как отметила актриса, она тоже грешила. Так у нее, к примеру, также на съемках вспыхнул роман с мужем актрисы Людмилы Гурченко актером Александром Фадеевым. «Я была в него серьезно влюблена. Мне хотелось полюбить, но я, если честно, не любила его по-настоящему», — заметила актриса.

Напомним, что Лариса Лужина четыре раза была замужем. Однако ребенок у нее всего один. Сын Павел появился на свет от ее второго супруга кинооператора Валерия Шувалова.

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