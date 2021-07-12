«Копия Аллы»: в Сети обсуждают артистичную Лизу Галкину на новом домашнем видео

Телеведущий Максим Галкин активно ведет свой микроблог в Сети, на который подписано уже 9 миллионов фолловеров. Накануне шоумен заснял свою подросшую дочку Лизу, которая загадывала загадки гостям – старшей сестре Кристине Орбакайте с ее дочерью и мужем.

Лиза Галкина ухитрилась задать такую задачку для родных, с которой они не смогли справиться. При этом, загадывая, дочка Пугачевой продемонстрировала настоящее многообразие эмоций и мимики, приведшее в восторг как отца, который подметил театральность дочки, так и большое количество подписчиков. В комментариях стали говорить, что маленькая Лиза – будущая артистка.

«Артистка!», «Боже! Ведь есть дети у звезд которые воспитаны и очень приятные. Максим и Алла, вы такие молодцы, что ТАК воспитываете детей», «Какая же красивая, талантливая, редкая девочка!!!», «Елизавета звездочка! Артистический дар от Бога!!!! Ждем дебютов и премьер!!!!! С нетерпением ждем!», «Какой темперамент! Какая экспрессия!», «Похожа кстати на Пугачеву внешне становится», «Неужели вы не видите, что Лиза артистична, все жесты, манера разговора, находчивость, копия Аллы», «Пока смотрела, вспомнила концерты Аллы как она руками жестикулирует и песня «Арлекино» вспомнилась как она там так же телом двигала», — обсуждают фолловеры.

больше по теме С воланами и ремнем на талии: Лиза Галкина вслед за мамой нарядилась в платье с вертикальной полоской Младшая дочка Примадонны от Максима Галкина любит наряжаться в трендовые вещи.

О том, что дети Пугачевой и Галкина очень талантливы, говорят многие. Они говорят по-французски, много читают и декламируют стихотворения, играют на фортепиано. К тому же, Лиза обожает различные танцы, моду и пение.

Смотрите также