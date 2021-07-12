«Как это теперь развидеть?»: Собчак впечатлила фанатов, позируя на камеру без лифчика

Ксения Собчак улетела в отпуск. Выбор пал на солнечную Италию. Накануне все жители страны болели за свою сборную в финале чемпионата Европы по футболу. И не зря. Итальянцы стали чемпионами главного европейского турнира во второй раз в истории, обыграв в решающем матче англичан в серии пенальти. Радость победы с местными жителями разделила и Ксения Собчак. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых зажигательно танцевала в баре. Блондинка нарядилась в сарафан в белый горох – один из главных принтов этого сезона. Фанаты отметили, что телеведущая не надела нижнее белье.

«Огонь! Классная! Как это теперь развидеть? Зажигалочка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, весной этого года Ксения отдыхала на Кубе. Уже тогда фанаты отметили, что она сильно похудела. Зато, как отметила, сама блондинка позже, вопросы о ее второй беременности отпали сами собой.

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