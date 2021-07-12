Георгий Победоносец и змей: Галкин показал скульптуру, украшающую одну из башен замка в Грязи

Шоумен провел выходные в своем саду - посиделки с родными, наведение порядка и наблюдения за красотой природы давно стали его любимыми домашними занятиями.

Телеведущий Максим Галкин давно прославился не только как талантливый артист, но и заботливый и трудолюбивый хозяин. Шоумен владеет роскошным замком в подмосковной деревне Грязь, который строил несколько лет и в который заселился после свадьбы с Аллой Пугачевой.

Как выглядит шестиэтажный замок, звездный хозяин не скрывает. Этот впечатляющий особняк с башнями и витражами, скульптурами и лепниной давно стала отдельным героем публикаций Галкина в своем микроблоге. Накануне артист показал одну из скульптур, украшающую стену здания под самой высокой из башен.

Точнее, внимание Галкина привлекла парочка белокрылых голубей. И он решил взять камеру и начал снимать их общение, параллельно комментируя и подбадривая птиц. В кадр попали внушительные скульптуры Георгия Победоносца и змея. Они иллюстрируют каноническую сцену из христианских жизнеописаний святого, в которой он пронзает чудовище копьем. Хозяин замка озаботился тем, что после визита голубей скульптуры окажутся испачканными.

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Ранее шоумен хвастался собственными «Мальдивами». На территории сада, который так любит Галкин, он смог обустроить множество разных зон отдыха, включая песчаный тенистый уголок с гамаками.

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