Георгий Победоносец и змей: Галкин показал скульптуру, украшающую одну из башен замка в Грязи

Телеведущий Максим Галкин давно прославился не только как талантливый артист, но и заботливый и трудолюбивый хозяин. Шоумен владеет роскошным замком в подмосковной деревне Грязь, который строил несколько лет и в который заселился после свадьбы с Аллой Пугачевой.
Как выглядит шестиэтажный замок, звездный хозяин не скрывает. Этот впечатляющий особняк с башнями и витражами, скульптурами и лепниной давно стала отдельным героем публикаций Галкина в своем микроблоге. Накануне артист показал одну из скульптур, украшающую стену здания под самой высокой из башен.
Точнее, внимание Галкина привлекла парочка белокрылых голубей. И он решил взять камеру и начал снимать их общение, параллельно комментируя и подбадривая птиц. В кадр попали внушительные скульптуры Георгия Победоносца и змея. Они иллюстрируют каноническую сцену из христианских жизнеописаний святого, в которой он пронзает чудовище копьем. Хозяин замка озаботился тем, что после визита голубей скульптуры окажутся испачканными.
Ранее шоумен хвастался собственными «Мальдивами». На территории сада, который так любит Галкин, он смог обустроить множество разных зон отдыха, включая песчаный тенистый уголок с гамаками.