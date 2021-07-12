Слишком откровенно: Ани Лорак в секси-платье с глубоким декольте засветила внушительный бюст

Певица за один вечер сменила несколько ярких нарядов.

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Белые ночи» с участием множества звезд отечественного шоу-бизнеса, а также представителей зарубежной эстрады. Он продолжался три дня, завершившись накануне большим праздничным концертом. На закрытии мероприятия вместе с коллегами выступила и украинская дива Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек.

За вечер Лорак сменила несколько сценических нарядов, поскольку выходила к зрителям не один раз. Артистка обожает блистать перед своей публикой, поэтому неудивительно, что среди ярких образов было платье в пайетках.

Черное маленькое платье на тонких бретельках красиво подчеркнуло фигуру, но приковать взгляды должны были все-такие не пайетки, а откровенное декольте, в котором взору окружающих открылся внушительный бюст певицы.

Лорак поделилась кадрами из закулисья, на которых она предстает во всей своей красе. Стоит признать, что выглядит 42-летняя певица на все сто, а ее фигуре может позавидовать любая юная модель.

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