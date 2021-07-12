«Он много сделал для меня»: Лариса Лужина призналась в романе с женатым Станиславом Ростоцким

Актриса Лариса Лужина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее однажды домогались во время кинопроб. Тогда заступился за нее режиссер Станислав Ростоцкий, с которым у нее чуть позже вспыхнул роман. Причем он был женат.

«У всех свои скелеты в шкафу. Был момент, когда приехали ко мне домой ассистенты с киностудии Горького. Пригласили на кинопробы фильма «Две жизни». Показали сценарий. Сказали, что в картине есть сцена, где актриса лежит в ванной обнаженная. Им надо было посмотреть, как я выгляжу. Меня в итоге не утвердили. Но не поэтому, что я им отказала. Я по возрасту не подходила на эту роль. Была слишком молода. Мне эти мужики не нравились». Лариса Лужина

Как отметила Лужина, этот случай она вспомнила в связи с откровениями нынешних актрис. В том числе Елены Прокловой. «За меня тогда режиссер Станислав Ростоцкий заступился. Он хотел набить рожу тем людям, которые делали непристойные предложения. Станислав Иосифович всегда влюбляется в своих героинь. Наверное, была влюбленность и ко мне. У нас был позже с ним роман. Он много сделал для меня», — заметила актриса.

Напомним, что Лариса Лужина четыре раза была замужем. Сын Павел появился на свет от ее второго супруга кинооператора Валерия Шувалова.

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