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Попалась птичка: Нетребко в пышном платье канареечного цвета позировала в объятиях Киркорова

Оперная певица выступила в Афинах, и поп-король пришел за кулисы, чтобы поздравить подругу.

Попалась птичка: Нетребко в пышном платье канареечного цвета позировала в объятиях Киркорова
Анна Нетребко. Фото: Global look press

49-летняя звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, в настоящее время находятся на гастролях. Теперь из выступления проходят в столице Греции. До этого они блистали на сценах многих итальянских городов – Флоренция, Неаполь, Казерта. Успели даже отдохнуть на Сардинии.

Теперь вокалом звезд мировой величины наслаждаются жители и гости Афин. Кстати, среди звездных зрителей оказался давний друг семьи Нетребко Филипп Киркоров. Поп-король после выступления подруги пробрался к ней за кулисы и поздравил с блестящим концертом. На память их запечатлели на снимке.

Анна Нетребко и Филипп Киркоров
Анна Нетребко и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Нетребко в ярком, канареечного цвета, платье в пол со шлейфом и высоким разрезом на юбке, запечатлелась в объятиях друга. Киркоров от избытка впечатлений даже наступил на шлейф дивы, стараясь не выпускать ее из рук, как редкую птичку.

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