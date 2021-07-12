«Это было прекрасно!»: беременная Арзамасова с мамой и пасынком поддержала мужа на выступлении

Фигурист и продюсер в эти дни выступает в Сочи с премьерой «Анны Карениной».

47-летний продюсер ледовых шоу, фигурист Илья Авербух уже несколько недель живет в Сочи. Здесь он и днем и ночью репетировал новую постановку на льду «Анна Каренина», участие в которой приняли многие звездные фигуристы – Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Евгения Медведева. И накануне состоялась долгожданная премьера.

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Авербух очень волновался. И ему как никогда требовалась поддержка родных и друзей. Зная это, ранее в Сочи прибыл 16-летний сын Мартин, а накануне прилетела еще и теща продюсера. И вечером все они во главе с беременной женой фигуриста пришли на премьеру. Авербух ощутил поддержку и оценил ее.

«Спасибо моей любимой группе поддержки за то, что были рядом в один из самых важных дней в моей жизни!», — написал артист и показал фото родных и близких.

Лиза Арзамасова находится на последних месяцах беременности. Но она неотступно следует за мужем и поддерживает его во всем. Девушка поспешила ответить любимому:

«Это было прекрасно! Сегодня еще раз буду смотреть, а потом еще раз, а потом еще и еще!», — написала мужу артистка.

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