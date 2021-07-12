«Не хочется, чтобы ребенок появился на свет без отца»: Рапунцель ищет пути примирения с Семиным

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что у нее сейчас очень сложная ситуация в семье. Она забеременела. Причем все это случилось очень неожиданно. На данный момент она не знает, как ей жить дальше, потому что у нее непростые отношения с отцом будущего ребенка стриптизером Ильей Семиным.

Как заметила Алена Рапунцель, ей не хочется быть в будущем мамой-одиночной. Она понимает, что семью с Семиным надо спасать. С другой стороны, ежедневные скандалы буквально выводят ее из себя. Она мечтает о спокойной жизни.

«Рожать я, конечно, буду, поэтому мы хоть как поговорим с Ильей. Чтобы спасти семью, нам необходимо посещать психолога и лечить наши отношения. Мы уже не просто пара, а семья. На эмоциях между нами могут происходить страшные вещи, но мне не хочется, чтобы мой ребенок появился на свет без отца». Алена Рапунцель

Ранее Алена Рапунцель была избита любимым в одном из кафе Владивостока. Как уверяли близкие пары, Семину не понравилось, что Рапунцель, будучи в интересном положении, решила выпить, сообщает «СтарХит».

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