С воланами и ремнем на талии: Лиза Галкина вслед за мамой нарядилась в платье с вертикальной полоской

Телеведущий Максим Галкин у себя в микроблоге показал подросшую дочку Лизу на семейном вечере. Девочка увлеченно загадывала родным загадки, ответы на которые не смог дать ни один из них – сейчас в семейном замке Галкина и Пугачевой гостит Кристина Орбакайте с мужем и дочкой.

Для вечернего досуга Лиза нарядилась в модное летнее платьице с вертикальной полоской. Его украсил подол с пышными воланами и белый ремень на талии. Не так давно ее звездная мама принимала гостей в замке, нарядившись в платье с подобным принтом. Только у Лизы оно бело-синее, а у Аллы Борисовны было черно-белое.

«Какая же красивая, талантливая, редкая девочка!!!», «Елизавета звездочка», «Лиза настоящая красотка», «Какая уже взрослая», «Похожа, кстати, на Пугачеву», — пишут в комментариях фолловеры.

Девочке осенью исполнится восемь лет, но она развита не по годам. Помимо моды, она увлекается танцами, играет на фортепиано и учит французский язык.

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