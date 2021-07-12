«Попахивает расколом в семье»: Ляйсан Утяшева пожаловалась на Павла Волю

Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева замужем за юмористом Павлом Волей уже почти 10 лет. Пара обзавелась двумя детьми – сыном Робертом и дочкой Софией, живет душа в душу, и поклонники не исключают, что звезды решатся на еще одного ребенка.

Звездная пара часто показывает закулисье семейной жизни. На эти выходные Утяшева и Воля уехали в Санкт-Петербург, как, впрочем, и многие другие знаменитости, и провели заключительный день за просмотром финального матча Евро-2020. О том, что они ярые болельщики, рассказала Ляйсан своим подписчикам. Только вот, не столь одинаковы предпочтения у мужа и жены в футболе.

«Идем по Невскому, ветер в волосах, спешим болеть за Италию. Ну, если честно, кое-кто за Англию….», — указала на мужа Утяшева. И призналась: «Попахивает расколом в семье! А вы за кого?».

При этом Ляйсан Утяшева опубликовала красивые кадры с речной прогулки по Неве с мужем. Они как будто отправились на романтическое свидание, а лучи закатного солнца красиво высветили обнимающихся.

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