«Были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала»: Манукян намекнул на пристрастие Бузовой

Сама телеведущая уже не раз отмечала, что пить ей категорически запрещено.

Блогер Давид Манукян во время записи очередного выпуска шоу «Дом-2» намекнул на пристрастие своей бывшей девушки телеведущей и певицы Ольги Бузовой к бутылке. Общаясь с участниками телестройки, некоторые из которых, как он считает, не прочь выпить, музыкант неожиданно привел пример из своей прошлой жизни.

«Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это совсем не смешно». Давид Манукян

Отметим, что Давид Манукян не назвал имя девушки, но все знают, кто была его любимая последние полтора года до расставания. Это как раз Ольга Бузова. Причем после окончания отношений она публиковала видеозаписи, в которых было видно, что она находится не в совсем адекватном состоянии.

Напомним, что не так давно во время прямого эфира на канале «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев интересовался у ведущей, перестала ли она пить коньяк по утрам. Звезда разрыдалась на глазах у миллионов телезрителей. Она заметила, что пить ей категорически запрещено, потому что сейчас она проходит курс лечения.

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