Цвета экрю: Валерия подчеркнула стройную фигуру многоярусным сарафаном

53-летняя певица Валерия оказалась в числе участников музыкального фестиваля «Белые ночи», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и имеет статус международного. Пандемия не смогла помешать мероприятию, и оно в течение трех дней радовало жителей и гостей Северной столицы.

Жена Иосифа Пригожина совместила приятное с полезным. Она не только выступила на сцене фестиваля, но и много времени гуляла по красивому городу. Звезда оказалась одной из многочисленных поклонниц этого европейского мегаполиса страны.

«Какой же Питер необыкновенно красивый. Особенно приятно сегодня было смотреть на воду —взглянул и прям стало прохладнее. А какая зелень кругом, жаль только времени не было ни искупаться, ни погулять, но хоть вприглядку», — поразмышляла звезда.

Валерия для одной из прогулок по городу надела летний сарафан трендового цвета экрю длиной до пола. Стройную фигуру подчеркнул фасон наряда – тонкие бретельки и облегающий крой на талии.

Смотрите также