Юлия Барановская прогулялась по Петербургу в мятой рубашке и модных шортах-бермудах

Как и многие другие знаменитости, телеведущая прибыла на берега Невы на «Белые ночи».

В минувшие выходные в Северной столице случился настоящий «звездопад». На одной из концертных площадок города состоялся масштабный фестиваль музыки «Белые ночи», в котором приняли участие десятки исполнителей.

Звезды приехали в Петербург не только в качестве участников, но и как зрители. Телеведущая Юлия Барановская тоже посетила город, в котором, кстати, родилась. Девушка посвятила целый день прогулкам по любимым местам, устроила фотосессию и насладилась редкой для здешнего климата жарой.

Для прогулки по набережной Невы Барановская нарядилась в голубой хлопковый костюм из мятой ткани. Красотка позировал на камеру и поделилась летними кадрами с поклонниками в микроблоге.

«Красотка», «Очаровательная», «Это просто-красота и красотка!!», «Ах вот вы где! А я думаю что мужское женское не выходит новые серии», «Мы тоже тут, костюмчик крутой», — спешат прокомментировать фото подписчики.

Кстати, почти такой же костюм, состоящий и з рубашки и шорт-бермудов, приобрела накануне другая телеведущая, Ксения Бородина. Правда, не из мятой ткани.

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