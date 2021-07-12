«Viva, Italia!»: Устинья Малинина в черном платье со стразами повеселилась на футбольном празднике

Накануне вечером состоялся финал чемпионата Европы по футболу-2020, на котором сборные Италии и Англии выясняли, кому достанется заветный кубок и звание победителя. Исход матча решила серия пенальти, в результате которой итальянцы доказали свое превосходство над противником. Сразу же после финала вся страна начала праздновать победу сборной и салютовать.

Присоединилась к празднику футбола и дочка Александра Малинина Устинья. 20-летняя наследница артиста вместе с братом-близнецом и мамой отдыхает на итальянском курорте и оказалась в эпицентре спортивных событий минувшей ночью.

Красотка отправилась праздновать вместе со всеми. На нарядилась в черное маленькое платье с открытыми плечами, декорированное стразами. Завершили вечерний образ серебристый клатч и прическа с красиво собранными волосами. «Viva, Italia!», — разделила радость от победы с итальянцами девушка на прогулке.

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