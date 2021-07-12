«Здесь у нас Мальдивы»: Максим Галкин похвастался райским уголком своего роскошного сада

Телеведущий обожает свой приусадебный участок в замке и старается его совершенствовать.

Травы, цветы, деревья и кустарники, огород, пруд и фонтан – чего только нет в любимом саду шоумена Максима Галкина. Телеведущий постарался создать на приусадебной территории своего роскошного замка в деревне Грязь разнообразную атмосферу, в которой нашлось место даже для Мальдив. Муж Аллы Пугачевой накануне работал в саду и похвастался райским уголком во дворе.

Часто Галкин, отправляясь в любимый сад, берет с собой видеокамеру. И этот раз не стал исключением. По дороге к большой ели телеведущий проходил мимо зоны отдыха и похвастался:

«Здесь у нас Мальдивы. Подмосковного разлива», — посмеялся Галкин.

На видео, которым поделился в микроблоге Максим Галкин, виднеются два больших плетеных гамака, установленных на песке в тени пышной зелени. Райский уголок предполагает уединенное времяпрепровождение – гамаков всего два.

Есть на территории сада и просторная зона для отдыха компанией. Часто Галкин и Пугачева устраивают посиделки с друзьями у костра, — места хватает всем.

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