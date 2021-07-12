Пока бабушка в Петербурге: невестка Валерии перестала скрывать лицо дочки

Певица Валерия уже полгода пребывает в новом статусе бабушки. Самый младший сын артистки, 22-летний Арсений Шульгин впервые стал отцом 1 января 2021 года. Долгое время он с женой Лианой скрывал личико дочки с красивым именем Селин, но, очевидно, устал это делать и накануне впервые показал миру девочку без утайки.

Вслед за мужем перестала скрывать лицо своей дочки и мама. Лиана Шульгина запечатлела на видео, как малютка лежит на животике в ожидании еды. Невестка Валерии крупным планом показала девочку. Глава семейства уверен, что его полугодовалая наследница – полная копия его самого.

Скрывать лицо ребенка с самого рождения и до сих пор продолжают многие селебрити. Например, Яна Рудковская прячем девятимесячного Арсения Плющенко от снимков в профиль, как и Наталья Подольская с почти ровесником Плющенко-младшего, сынишкой Ваней.

А вот Полина Гагарина свою трехлетнюю дочь Мию не показала до сих пор. Дальше всех ушел Дмитрий Шепелев, который растит восьмилетнего наследника от Жанны Фриске, и лица которого никто по сей день не видел.

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