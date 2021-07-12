Новая прическа: Кети Топурия с афрокудрями вызвала ажиотаж в Сети

Пользователи гадают, на кого больше похожа певица – на Аллу Пугачеву или Уитни Хьюстон.

Звезды эстрады постоянно находятся в поиске нового образа. Причем, кто-то старается освежить имеющийся стиль и придать ему изюминки, стараясь делать это осторожно, а для кого-то это настоящее приключение – взять и кардинально преобразиться до неузнаваемости.

Певица Кети Топурия, солистка группы «А Студио», в жизни девушка предпочитает не эпатировать окружающих и выбирает спокойные образы и прически. А вот для выходов на сцену звезда частенько преображается кардинально. И на этот раз предстала с пышной шевелюрой, показав себя новую в микроблоге.

«Алла Пугачева», «Прям Уитни Хьюстон! Какая же она была потрясающая певица», «стиль огонь», «Выглядишь сногсшибательно», «Прикольная», «Вау», «Кайф, «Отличный выбор!», «Тебе очень идет», «Суперская не похожая ни на кого, исклюзив», — восторженно считают некоторые.

Сама Топурия еще не решила, на кого именно она похожа. Девушка дополнила образ голубым костюмом, состоящим из топа-бюстье и брюк клеш с акцентной розовой деталью на талии.

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