«Влюбилась»: Барановская в алом платье-бандо с пышными воланами и сумкой-седло в тон отправилась на концерт

В минувший уикенд в Санкт-Петербурге проходил масштабный праздник музыки – Международный фестиваль «Белые ночи». Он длился три дня, участие в нем приняли многие популярные артисты – Дима Билан, Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, Ани Лорак и другие.

Пропустить праздник в родном городе не смогла и телерадиоведущая Юлия Барановская. Девушка прилетела на заключительный день фестиваля и показала, в чем отправилась на концерт. Она нарядилась в алое платье-бандо с объемными воланами на декольте.

«Влюбилась в это платье», — призналась красотка.

Цветовую пару с нарядом образовала трендовая сумочка-седло Dior. Барановская позировала на фоне города, выглядев при этом не только красивой, но и абсолютно счастливой. Она любит бывать в Петербурге, ведь это ее родной город, и каждый раз приезжает сюда с удовольствием.

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