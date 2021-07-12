«С театральной подачей»: Лиза Галкина загадала своей старшей сестре трудную загадку

Кристина Орбакайте не смогла правильно ответить на вопрос от младшей дочки Примадонны.

Телеведущий Максим Галкин активно делится с поклонниками кадрами своей семейной жизни. Каждая публикация в его микроблоге – настоящий подарок для фанатов семьи шоумена и его жены Аллы Пугачевой. На этот раз звездный блогер показал семейный досуг вечера воскресенья – его семилетняя дочка загадывает загадки.

В гостях у Примадонны и Галкина сейчас находится Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. На кадрах младшая дочка Пугачевой артистично и с выражением задает родным свои непростые вопросы.

«Загадки!

С театральной подачей», — представил видеоролик Галкин.

«Что за всадник: сам верхом, а ноги за ушами?», — загадала Лиза. И собравшиеся начали несмело предлагать свои варианты. Галкин спросил, не желают ли сдаться собравшиеся, и поинтересовался, готов ли у Орбакайте ответ. На что старшая дочь Примадонны пришла в настоящее замешательство: «Стул? Кресло?».

Как оказалось, подсказка была буквально на лице у Галкина. И правильный ответ «очки» никто так и не отгадал.

Напомним, что разница в возрасте между дочерями Пугачевой составляет 43 года. Кристине Орбакайте весной исполнилось 50 лет, а Лиза только готовится отметить свое восьмилетие.

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