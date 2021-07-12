Идеально на лето: Бородина похвасталась своим новым голубым костюмом-конструктором

Пока экс-половинка Ксении Бородиной Курбан Омаров ищет себе холостяцкое жилье, сама телеведущая не меняет своих привычек и по-прежнему с удовольствием пополняет себе гардероб модными обновками.

На этот раз девушка активно готовится к отпуску и решила приобрести стильный летний костюм голубого цвета. Он состоит из рубашки оверсайз и шортов-бермудов, которые в нынешнем сезоне весьма актуальны – пришли на замену велосипедкам. И в особенно сильный восторг красотку привела его конструктивная особенность.

«Он легкий, шорты на резинке, он с длинным рукавом, но здесь есть прикол, сейчас я вам расскажу в чем удобство. Самый класс, что вы можете отстегнуть рукава. Очень круто!», — похвасталась модница.

Бородина довольно часто устраивает себе шопинг-дни. И всегда при этом рассказывает подписчикам, что купила, а также как сидит обновка. Это ее ничуть не смущает, она уже свыклась с мыслью, что является шопоголиком.

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