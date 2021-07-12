Во всем блеске: Ани Лорак в жемчужном полупрозрачном платье-бюстье покрасовалась перед камерой

Артистка приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на музыкальном фестивале.

В Городе на Неве 9 июля стартовал Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Это песенный марафон, ставший визитной карточкой Петербурга, и даже напряженная ситуация с коронавирусом не стала поводом для его отмены. Среди участников – десятки знаменитостей, среди которых украинская певица Ани Лорак.

Финальным для фестиваля стало 12 июля. Ани Лорак поднялась на сцену в заключение концерта, чтобы выступить с Григорием Лепсом в дуэте. Звезда облачилась в элегантное вечернее платье-бюстье с полупрозрачной юбкой и высоким разрезом до самого бедра. Покрасовавшись зеркалом в наряде, знаменитая исполнительница буквально ослепила подписчиков микроблога жемчужным сиянием своего образа.

На сцене Лорак всегда выглядит сногсшибательно. А вот в жизни она предпочитает неброские, но стильные образы в стиле кэжуал и спорт, потому что ценит комфорт и удобство.

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